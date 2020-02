Quique Setien: “Coronavirus, ai contagiati la solidarietà mia e del club” – VIDEO

Quique Setien, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la situazione coronavirus in Italia

Quique Setien, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la situazione coronavirus in Italia. Ecco le sue parole su quanto sta accadendo: «Non mi preoccupo solo della mia squadra, ma anche di chi è stato contagiato. Spero si possa trovare una soluzione quanto prima, può capitare a tutti. A chi è stato contagiato la massima solidarietà da parte di tutta la squadra».