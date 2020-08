Quique Setien: «Stasera è stato umiliante. Se resto? Non dipende da me»

Quique Setien ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la tremenda sconfitta contro il Bayern Monaco. Le sue parole

Quique Setien ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la tremenda sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League. Le sue parole.

SCONFITTA – «La verità è che è una sconfitta tremendamente dolorosa. Abbiamo subito troppi gol, molti se li sono meritati. Sono stati molto efficaci, la forza del Bayern in molti aspetti ci ha superato. Questa enorme sconfitta mi ha ferito, nel modo in cui è avvenuta, tremendamente dolorosa. Non posso preoccuparmi solo per il mio futuro, è particolarmente doloroso per quello che significa per i tifosi e per la società».

PAROLE PIQUE – «Vediamo, non mi addentrerò in questo. Sono qui solo da sei o otto mesi. Visto che le ha dette Piquè avrà ragione. La realtà è che c’è un’enorme frustrazione. Devi prendere decisioni pensando al futuro. Il Barça è un club così grande che questa sconfitta gli fa molto male, quindi sicuramente qualcosa dovrà cambiare».

FUTURO – «Penso che ora sia tutto troppo recente per pensare se ho intenzione di continuare o meno. La realtà è che questo non dipende da me. Dobbiamo riflettere tenendo conto della situazione e dell’importanza di questa sconfitta umiliante per il Barça».