Quique Setien: “Messi e Diego? Mai visto uno con la continuità di Leo” – VIDEO

Quique Setien, allenatore blaugrana, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole alla vigilia di Napoli Barcellona su Lionel Messi: «Sarebbe come schierare Maradona al giorno d’oggi, ogni calciatore va rapportato al contesto. Uno che gioca ad alti livelli da 14-15 anni, in ogni partita. È tutta lì la differenza rispetto ad ogni altro giocatore. Credo che questo lo renda diverso, secondo me non abbiamo mai visto un giocatore con la sua continuità».