Quique Setien: «Pjanic? Non voglio parlarne. Arthur? Nessuno mi ha detto che andrà via»

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato di Arthur e di Miralem Pjanic in conferenza stampa. Le parole del tecnico

L’allenatore del Barcellona, Quique Setien, ha parlato così di Arthur e di Pjanic in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Celta Vigo. Queste le sue parole, riprese da ITASportPress, sull’obiettivo della Juve.

ARTHUR-JUVE – «Il club non mi ha comunicato nulla in merito alla sua partenza. Sarà con noi sicuramente fino all’ultima partita. Continuo a contare su di lui. Si allenerà con noi e poi vedremo se viaggerà per la partita. Speriamo solo che questi rumors non lo infastidiscano, è una situazione anormale per qualsiasi giocatore».

PJANIC – «Non parlo di questa ipotesi anche se sono in piena comunicazione con la dirigenza tecnica. Non chiedo loro troppe spiegazioni: mi concentro sulla partita di domani che è molto importante».