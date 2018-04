Le quote del passaggio del turno della Juventus in Champions League

Ecco le quote del passaggio del turno della Juventus alle semifinali di Champions League contro il Real Madrid stasera: per i bookmakers quella bianconera è una mission quasi impossible e… molto redditizia!

Quella della Roma ieri sembrava un’impresa impossibile, quella della Juventus contro il Real Madrid lo sarà ancora di più (leggi anche: QUANTI GOL SERVONO ALLA JUVE PER PASSARE IL TURNO). Crederci però non è impossibile, soprattutto se si parla di scommesse e quote. Per i giocatori più incalliti (ma sempre con la dovutissime moderazione) si presenta un piatto di giocate davvero incredibile infatti. Partiamo da un presupposto: secondo tutti i bookmakers europei il passaggio del turno bianconero è materiale quasi di fantascienza. Lo dimostra, più che le quote stesse in sé, il fatto che il passaggio del turno del Real alle semifinali non sia nemmeno spesso quotato e risulti di conseguenza ingiocabile. Prima dell’andata il passaggio del turno dei bianconeri era stato quotato a 2,50, adesso invece è addirittura schizzato a 40. Significa che scommettendo una cifra esigua sulla Juve, per esempio 10 euro, se ne porterebbero a casa ben 400.

Questa almeno è la quota SNAI. C’è però addirittura osa di più: Eurobet quota il passaggio del turno bianconero a 51 (scommetti 10 euro, ne prendi 510). Betfair addirittura vuole svenarsi – in caso di passaggio alle semifinali della Juve – ed arriva a 67 (scommetti 10, prendi 670 euro)! Ci sono però anche molte altre possibili giocate da fare: si può scommettere per esempio solo sulla vittoria bianconera, non connessa al passaggio del turno, data a 5,00 circa da quasi tutti i bookmakers (se scommetti 10 euro, ne prendi 50). Interessante anche il pareggio, dato a 4,00. Molto possibile che segnino entrambe le formazioni (gol a 1,50), difficile segni solo una, ma intrigante (2,40 circa). Difficile l’under 2,5 (2,40), occhio però alla quota del possibile pareggio a reti bianche (0 a 0) dato a 14. Parlando invece del primo marcatore: che Cristiano Ronaldo segni nuovamente subito è scontato, ma nemmeno troppo (quota a 3,75). Gonzalo Higuain è dato a 8,75, Karim Benzema a 7,50. Se invece volete arrivare ad osare: Medhi Benatia è dato a 55, Mattia De Sciglio a 40. Perché no, dai.