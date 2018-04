Quanti gol deve fare la Juve per passare col Real in Champions

Quanti gol deve fare la fare la Juventus per passare il turno di Champions League contro il Real Madrid dopo lo 0 a 3 dell’andata? Ecco le combinazioni di risultati: i bianconeri passeranno il turno se…

La situazione è complessa, o anche pessima, ma la rimonta della Roma ieri contro il Barcellona dovrebbe avere insegnato che nulla è impossibile nel calcio. Così la Juventus stasera contro il Real Madrid, con un po’ di buona sorte e tantissima grinta, potrebbe sperare a sua volta nella rimonta. Per farlo però dovrà farsi bene i calcoli: non soltanto quelli di formazione (leggi anche: REAL MADRID-JUVENTUS: CHI GIOCA), ma anche quelli di gol. La situazione bianconera è infatti un po’ diversa rispetto a quella romanista: prima di tutto la Juventus gioca fuori casa, in secondo luogo non ha dalla sua neanche un solo gol segnato all’andata. Quanti gol dovranno fare i bianconeri allora per passare il turno? Risposta scontata: ne dovranno fare almeno quattro, possibilmente senza subirne però nemmeno uno. Con uno 0 a 3 invece la squadra di Massimiliano Allegri potrebbe sperare almeno nei tempi supplementari e, perché no, poi anche nella roulette dei rigori.

Obiettivo fondamentale, dunque, non subire gol e, se possibile, segnarne subito uno per sperare di mettere la partita in una certa direzione: impresa non semplice visto che si giocherà al Santiago Bernabeu. Con un 1 a 3 i bianconeri, nonostante l’impresa, non passerebbero comunque il turno. Discorso un po’ diverso invece con l’1 a 4 che permetterebbe sì alla Juve di pareggiare il numero di gol complessivamente del Real Madrid, ma con un passivo decisamente migliore fuori casa (quattro gol, contro i tre segnati invece dagli spagnoli a Torino otto giorni fa circa). Si parla chiaramente di una fatica non indifferente dal punto di vista tattico, fisico ma soprattutto mentale: davanti tuttavia i bianconeri avranno novanta minuti di fuoco più recupero (importante). Dunque almeno la possibilità di crederci c’è. La Roma del resto dovrebbe aver insegnato qualcosa.

