Juventus, ora tocca a te: Allegri punta su Mandzukic e Matuidi

Formazioni Real-Juventus, le scelte di Allegri per tentare la super rimonta: Mandzukic titolare in attacco, torna anche Matuidi

La Roma ha fatto la grandissima impresa di rimontare il Barcellona. La Juventus, invece, va a Madrid a giocare al Santiago Bernabeu contro un Real Madrid in forma. All’andata è finita tre a zero per i blancos, ma i bianconeri vogliono provare il tutto per tutto. Dopo la Roma, tocca alla Juve far vedere di che pasta è fatta nei quarti di finale di ritorno. Massimiliano Allegri ha già studiato la formazione anti Real e dovrà fare a meno di Paulo Dybala, squalificato dopo il rosso all’andata. La novità in attacco è Mario Mandzukic, assente una settimana fa e tornato a disposizione di Allegri.

Il reparto offensivo bianconero punterà molto su Higuain, schierato al centro, ma anche su Mandzukic. Il croato è chiamato a riscattarsi contro la difesa del Real, priva di Ramos e con il giovane Vallejo a sostituirlo. Un’altra novità rispetto all’andata riguarda Blaise Matuidi. A Torino il francese partì in panchina per lasciare spazio a Costa, ma stavolta Allegri opterà per un modulo più offensivo e quindi servirà uno come Matuidi per tenere le fila del gioco a centrocampo. Per il resto, confermato De Sciglio al posto di Lichtsteiner a destra. La Juventus ci prova, la Roma ha tracciato la strada.