Roma batte Barcellona, il merito è pure della Fiorentina: il retroscena di Di Francesco

Modulo Roma, Di Francesco passa al 3-5-2 e imbriglia il Barcellona: il merito è anche della sconfitta di sabato con la Fiorentina…

Se la Roma ha battuto il Barcellona e ha scritto la pagina europea più bella della sua storia recente, deve dire grazie anche alla Fiorentina. Battute a parte, i viola sono stati la causa indiretta della strepitosa partita dei ragazzi di Di Francesco in Champions League. Il tecnico ha messo a punto la partita della vita, non ha sbagliato niente e ha schierato un modulo perfetto. Proprio il 3-5-2 di Di Francesco è dovuto alla Fiorentina. La sconfitta di sabato con i toscani ha portato l’allenatore a rimuginare sulla sua squadra, ha studiato gli errori con i gigliati e ha capito che doveva cambiare modulo, proponendo una soluzione alternativa.

«Dopo la sconfitta con la Fiorentina non ho dormito fino alle 5. Visto che sono un pazzo, ho studiato questo nuovo sistema di gioco in grado di mettere una pressione differente al Barcellona. È andata bene, fosse andata male i giornalisti mi avrebbero ammazzato» è il retroscena raccontato da Di Francesco alla fine della partita in conferenza stampa. Dopo il 4-3-3 sterile della sfida con la Viola, il mister romanista ha rivoluzionato lo schema e gli undici in campo si sono trovati a loro agio. Il Barcellona è stato tramortito dal gioco della Roma. I giallorossi manderanno un bel grazie anche alla Fiorentina.