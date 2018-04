Roma-Barcellona storica: la rimonta italiana più importante in Champions League

Rimonta Roma, la gara col Barcellona entra nella storia del calcio italiano in Champions League: mai un’italiana aveva rimontato tre gol negli ultimi venticinque anni

Da quando esiste la Champions League, ovvero dal 1992-93, non si era mai verificata una rimonta di una squadra italiana come quella della Roma di ieri. Roma-Barcellona è stata un tripudio giallorosso, una partita storica per molte ragioni, tra cui quelle statistiche. Fino a oggi, in venticinque anni di competizione, le italiane non erano mai riuscite a passare il turno dopo una sconfitta con una differenza reti di tre gol nella partita di andata. La Roma ha sfatato un tabù ed è andata oltre: mai il Barcellona era stato eliminato partendo da un “più tre” di vantaggio. La rimonta della Roma è sensazionale ed è probabilmente la più clamorosa della storia del calcio italiano, considerando anche l’era della Coppa dei Campioni, quindi gli anni dal 1955 al 1992.

Rimonta Roma: uno sguardo ai precedenti

Quella della Roma, però, non è l’unica grande rimonta di una squadra sfavorita in Champions League. Il precedente più limpido per un’italiana vede il Milan protagonista, ma in negativo. Nei quarti di finale del 2003-04, il Milan aveva battuto quattro a uno in casa il Deportivo e si apprestava a giocare il ritorno, forte dei favori del pronostico. Le grandi erano state tutte eliminate, il Diavolo avrebbe avuto la strada spianata per la finale, ma il Deportivo al Riazor fece la partita della vita e vinse quattro a zero. Non riguarda un’italiana, ma la rimonta del Barcellona contro il PSG dello scorso anno rimane uno dei tasselli più importanti della storia recente del calcio, nonché l’unico precedente di una rimonta da quattro a zero. Se si allarga lo sguardo alla Coppa delle Coppe o Coppa UEFA/Europa League, qualche italiana è riuscita nell’impresa: Parma-Halmstad 1995-96, i gialloblu ribaltano uno zero a tre; l’Inter contro il Tottenham in UEL nel 2012-13 rimontarono il tre a zero, ma poi vennero fatti fuori ai supplementari.