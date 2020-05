Raab (Ministro degli esteri inglese): «Lo sport migliorerebbe il morale della Nazione» – VIDEO

Il Ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, parla del possibile ritorno dell’attività sportiva – VIDEO

Dominic Raab, Ministro degli Esteri del Regno Unito, ha parlato del ritorno dell’attività sportiva in Inghilterra. Le sue parole.

«Il ritorno dell’attività sportiva migliorerebbe il morale della Nazione, le persone non vorrebbero solo tornare a lavoro o portare i bambini a scuola ma anche godersi un po’ di sport, abbiamo avuto degli incontri positivi con alcune federazioni sportive e piani per gli atleti permettendo di tornare ad allenarsi in sicurezza. Il Ministro della Cultura sta lavorando per far tornare lo sport a porte chiuse».