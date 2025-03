Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista francese del Marsiglia, contro il presidente del Psg Nasser Al Khelaifi. I dettagli

Attraverso il proprio profilo Instagram, Adrien Rabiot ha criticato pesantemente Nasser Al Khelaifi dopo Psg-Marsiglia. Il centrocampista ex Juve è infatti stato preso di mira dai tifosi con cori e striscioni nei confronti dei suoi genitori. Una situazione per cui si è esposta anche la mamma Veronique.

RABIOT VS AL KHELAIFI – «Insultare una madre e un padre defunto…Tutto deve essere pagato per un giorno. Non ti porterà in paradiso».

L’ANNUNCIO DI VERONIQUE RABIOT – «Presenterò una denuncia. Non capisco perché la partita non sia stata fermata. Non capisco perché nessuno si sia indignato. Sono davvero indignata, indignata, davvero indignata per quello che si può dire, scrivere, senza che nessuno reagisca».