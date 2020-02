Raiola: «Futuro Donnarumma? Presto per parlarne. Pogba alla Juve…»

Sugli spalti di San Siro per Milan Juve era presente Mino Raiola: le sue parole sui tanti assistititi in campo

(Dal nostro inviato a San Siro) – Mino Raiola ha assistito dal Meazza al match di Coppa Italia tra Milan e Juve, e nel post partita ha parlato così in zona mista.

GIOCO DI SARRI – «Io di calcio capisco poco. Credo che il gioco di Sarri ancora non lo abbiamo visto davvero. Non so perché, dovete chiedere a lui».

IBRA DE LIGT – «Un duello abbastanza emozionante per me perché vedo un’epoca nuova entrare e un’epoca che sta agli ultimi sgoccioli anche se potrebbe durare ancora 10 anni. Bello vedere l’1-1 contro uno, è molto importante».

DONNARUMMA – «Il Milan sa quello che io penso. Adesso non vogliamo parlare del rinnovo perché non vogliamo fare un polverone. Lui sta bene, vuole raggiungere la Champions, poi ci sono gli Europei e dopo vediamo. Non so cosa voglia fare il Milan. Presto per parlare di Donnarumma».

POGBA – «Il mercato è finito e l’altro non è arrivato ancora».

IBRAHIMOVIC – «Si sta riscaldando, ancora non avete visto niente».