Raiola fa sognare la Juve: «Pogba? Vediamo se rimane allo United»

Mino Raiola infiamma il cuore dei tifosi della Juve e apre alla possibilità di un ritorno di Paul Pogba in bianconero

Il ritorno di Paul Pogba a Manchester, sponda United, non ha ancora lasciato il segno. In stagione il francese ha collezionato appena otto presenze a causa di un infortunio e il suo nome rimane sempre al centro del mercato. A tal proposito ha parlato il suo super-agente Mino Raiola ai microfoni di Sky Sports. Le sue parole.

FUTURO – «Futuro? Non c’è nulla di sicuro. Oggi non è felice perché non sta giocando. Si sta riprendendo da un infortunio. Se Paul non gioca, non è felice».

UNITED – «Tutti sanno che l’ambizione di entrambe le parti non sia stata soddisfatta negli ultimi anni. Siamo onesti. In futuro dovremo vedere se Paul sarà ancora nei piani del Manchester United e se il Manchester United sarà ancora nei piani di Paul. Mi aspetto che i miei giocatori siano felici, esattamente come anche i club. Questo è il mio lavoro. Se una di quelle parti non è felice, allora ci sono altri modi per risolvere».

NUOVO CONTRATTO – «Il mio compito è ascoltare. La mia relazione con il Manchester United è buona. Non ho mai parlato con Solskjaer, ma ho sentito che è una persona fantastica, e anche il mio rapporto con Ed Woodward (amministratore delegato del Manchester United, ndr) è sempre trasparente».