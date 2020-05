Raiola: «Perchè Haaland non è andato alla Juve? Lo avrebbero fatto giocare in Under 23»

Mino Raiola parla di Erling Haaland e spiega il motivo per il quale non l’ha portato alla Juventus. Ecco le parole dell’agente

Mino Raiola senza mezze misure spiega perchè Erling Haaland non è andato alla Juve. Il noto procuratore l’ha fatto andare al Borussia Dortmund (dove sta avendo un rendimento impressionante) per un motivo ben preciso.

Come riportato da Repubblica, Raiola avrebbe affermato: «Perchè non ho portato Haaland alla Juve? Lo avrebbero fatto giocare in Under 23». Questa la motivazione offerta da Raiola.