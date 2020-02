Raiola: «Pogba? Il mercato è finito, l’altro ancora non è arrivato»

Mino Raiola, procuratore di Paul Pogba, è intervenuto in zona mista al termine del match tra Milan e Juventus. Ecco le sue parole sul giocatore francese

Solita risposta di Mino Raiola, intervenuto in zona mista al termine del match tra Milan e Juventus. Ecco le sue parole su Pogba e il suo possibile ritorno in Italia: «Il mercato è finito e l’altro non è arrivato ancora».

IBRA DE LIGT – «Un duello abbastanza emozionante per me perché vedo un’epoca nuova entrare e un’epoca che sta agli ultimi sgoccioli anche se potrebbe durare ancora 10 anni. Bello vedere l’uno contro uno, è molto importante. Ibra? Si sta riscaldando, ancora non avete visto niente».