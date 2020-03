Raiola sibillino: «Pogba? Non so quello che succederà. Voglio portare un giocatore al Real»

Raiola: «Pogba? Vediamo cosa succederà. Voglio portare un giocatore al Real». Le parole del potente agente italo-olandese

Mino Raiola, agente tra gli altri di Paul Pogba, Matthijs de Ligt, Gigio Donnarumma ed Erling Haaland, è stato intervistato da Marca. Ecco alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.

POGBA – «Paul sta attraversando un momento complicato, però voglio essere chiaro, perché in Inghilterra sono sensibili: Pogba è concentrato sul finale di stagione col Manchester United. Vuole tornare ad allenarsi con la squadra e fare un grande finale e raggiungere con i Red Devils la Champions League. Il contratto? Non posso dire cosa accadrà. Ad oggi non lo sappiamo. Quello che conta è il club, la squadra e dopo vedremo che potrà succedere. Sicuramente c’è stato un grande interesse da parte del Real Madrid in passato, però non è stato possibile fare nulla. L’anno scorso ormai non conta più, vedremo che succederà».

REAL MADRID – «Le mie relazioni con il club sono ottime. Sono in contatto con José Angel e mi piace molto parlare di calcio e delle questioni Fifa con lui. Voglio portare un calciatore al Real a titolo definitivo e ci proverò in questa estate. Sarebbe un orgoglio per me e i miei calciatori perché il Real è un grande club».