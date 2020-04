Rakitic alza la voce: «Barcellona, non sono un sacco di patate»

Lunga intervista a Ivan Rakitic sulle pagine del Mundo Deportivo: il centrocampista croato ha parlato anche del suo futuro

FUTURO – «Ho un contratto in scadenza nel 2021 e sarò io a decidere il mio futuro. Non sono un sacco di patate. Voglio giocare in un club dove sono amato e considerato e dove la mia famiglia stia bene».

SIVIGLIA – «Ho un affetto speciale per Siviglia e ho sempre detto che sarebbe stato un grande sogno indossare di nuovo quella maglietta. Ma non dipende da me: Monchi e tutti a Siviglia hanno il mio telefono, non mi hanno ancora chiamato e recentemente è stato anche il mio compleanno… (ride, ndr). Di questo mio sentimento, è un qualcosa che tutti sanno».