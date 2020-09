Ivan Rakitic ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Siviglia

Ivan Rakitic ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Siviglia. Le sue parole.

«Ho passato sei anni fantastici al Barcellona, ne sono molto grato. Credo che tutto sia avvenuto nel momento giusto per me, ma anche per la squadra, per il Siviglia. È importante che siamo riusciti ad incontrarci ora. Ho ancora davanti a me i migliori anni della mia carriera».