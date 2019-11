Rakitic Inter, l’Atletico Madrid pronto all’affondo per il croato: le ultime

Rakitic Inter, sul centrocampista piomba l’Atletico Madrid. Colchoneros pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro per il croato

Ivan Rakitic è uno dei nomi più caldi in orbita Inter, per le prossime sessioni di calciomercato. Sul croato, in rotta col Barcellona, è piombato in maniera forte l’Atletico Madrid.

Secondo Mundo Deportivo, infatti, i Colchoneros sarebbero disposti a mettere sul piatto 40 milioni di euro per strapparlo ai blaugrana e alla concorrenza. L’ostacolo maggiore è rappresentato dallo stipendio che percepisce, 6.5 milioni annui.