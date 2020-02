Rakitic svela: «Volevo andarmene, ci sono state tante cose che non mi sono piaciute»

Dopo la vittoria del Barcellona in campionato, Ivan Rakitic ha confermato la sua volontà di cambiare squadra a gennaio

Al termine della partita vinta 2-1 dal Barcellona contro il Levante, Ivan Rakitic ha parlato del suo futuro confermando la volontà di lasciare la Spagna e di essere rimasto scontento.

MERCATO – «Pensavo all’addio in questo mercato invernale. Il trattamento dello staff di Valverde non è stato il migliore. Ci sono state diverse cose che non mi sono piaciute, lo dico molto chiaramente, lo sappiamo noi e lo sanno le persone che prendono le decisioni. Mi sentivo disgustato? Non è il momento di parlarne, sono felice di aver giocato oggi e tutti lo sanno, non è necessario riaprire quella pagina».