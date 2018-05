Il centrocampista dell’Arsenal piace alla Juventus. Aaron Ramsey può lasciare i Gunners: i bianconeri possono provarci

Aaron Ramsey in Italia? Il centrocampista gallese dell’Arsenal potrebbe cambiare aria ma molto dipenderà dal nuovo allenatore dei Gunners. Il centrocampista, con Wenger in panchina, avrebbe potuto salutare l’Arsenal ma prima di prendere una decisione definitiva aspetterà di incontrare il nuovo allenatore. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2019 e in caso di permanenza dovrà rinnovare l’intesa.

La Juve spera di intromettersi e di convincere il giocatore ad andare via a giugno. Secondo il Sun l’Arsenal potrebbe anche cedere il giocatore ma potrebbe chiedere ben 45 milioni di euro per il suo cartellino. Un prezzo considerato alto dalla Juventus, soprattutto per la scadenza del contratto nel 2019. Anche Chelsea e Manchester United sono sulle tracce di Ramsey.