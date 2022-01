ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rangnick su Martial: «Non vuole essere convocato». Le parole del tecnico del Manchester United sul francese

Anthony Martial nemmeno in panchina nella sfida pareggiata dal Manchester United in casa dell’Aston Villa.

Il tecnico dello United Rangnick ha parlato così della situazione del francese: «Anthony Martial non voleva essere in squadra, sarebbe stato in squadra normalmente ma non voleva ed è per questo che non ha viaggiato con noi».