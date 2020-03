Rangnick Milan, tecnico bloccato dai rossoneri: sta studiando l’italiano

Ennesima rivoluzione in casa Milan: rapporto con Boban e Maldini ai ferri corti, salgono le quotazioni di Rangnick per la panchina. Le ultime

Ivan Gazidis non lo ha nascosto: Ralf Rangnick è uno dei profili più graditi per il futuro del Milan. Mentre il terremoto societario porterà con ogni probabilità alla separazione fra il Diavolo e il duo Boban-Maldini, salgono le quotazioni del tecnico tedesco per la prossima stagione.

Secondo quanto affermato da gianlucadimarzio.com, l’amministratore delegato rossonero avrebbe già bloccato l’allenatore per la prossima stagione. Rangnick, nel frattempo, starebbe già studiando l’italiano per prepararsi al meglio all’ipotetica nuova avventura in Serie A.