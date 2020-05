Rangnick su Werner: «Lo vedrei bene in un club come il Liverpool»

Rangnick consiglia Timo Werner: le parole sulla possibile destinazione dell’attaccante tedesco del RB Lipsia

Nel corso dell’intervista a SportBild, Ralf Rangnick ha spiegato che vedrebbe bene Timo Werner al Liverpool, qualora il suo ex attaccante dovesse lasciare l’RB Lipsia.

«Io vorrei che restasse dov’è, ma se dovesse andarsene lo vedrei bene in una squadra come il Liverpool di Klopp che gioca sulla profondità e sulle ripartenze e che si adatterebbe quindi meglio alle sue caratteristiche rispetto ad altri club come il Real Madrid, per esempio».