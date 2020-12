Ranieri: «Il rigore di Gabbia se l’avessero dato contro di noi mi sarei incavolato»

Claudio Ranieri ha parlato al termine di Sampdoria-Milan commentando i due episodi arbitrali più importanti della partita

Nello specifico tecnico blucerchiato ha commentato il tocco con la mano di Gabbia su cui i suoi giocatori hanno protestato a lungo.

RIGORI – «Credo che l’anno scorso ce n’erano troppi episodi e non andavano bene. In questo caso, se mi avessero dato contro il rigore mi sarebbe spiaciuto. Mi metto sempre dall’altra parte. Io pensavo che Jankto fosse stato caricato, ma così non è stato. Quindi è giusto il rigore. Noi non volevamo dare la profondità al Milan, perché loro sono codificati a giocare in questo modo, ma non siamo riusciti a ripartire. I pericoli maggiori son venuti dalle nostre uscite. Nel secondo tempo la squadra ha avuto orgoglio, voglia di lottare su ogni pallone. Sul secondo tempo posso dire che è stata una partita aperta a ogni risultato».