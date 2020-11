Ranieri: «Keita Balde? Non so se sarà a disposizione. Sul Cagliari…»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari

KEITA – «Purtroppo Balde ha avuto un piccolo problema e cercheremo di capire se sarà recuperabile».

OBIETTIVO – «Non esaltiamoci e non deprimiamoci. Serve continuità in questo campionato. I pareggi fanno classifica e convinzione, ti permettono di lavorare bene durante la settimana. Giochiamo sempre per vincere, ma bisogna saper accettare il risultato sapendo di aver dato il massimo. Non c’è amarezza che tenga».