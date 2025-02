Ranieri: «Dybala, la squadra dà tutto, lui accende la miccia! Grazie a lui abbiamo ripreso la partita»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, dopo la vittoria dei giallorossi contro il Porto che vale la qualificazione agli ottavi di Europa League

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Porto che vale la qualificazione agli ottavi di Europa League.

VITTORIA – «Avere grandi giocatori aiuta, avere Dybala nel tuo arco vuol dire tanto. Oltre a essere un giocatore straordinario è un leader, è grazie a lui se abbiamo ripreso la partita. Non sono entrato negli spogliatoi perché sennò diventavo pazzo, dovevamo restare lì e gestire il risultato. Questa è una squadra che deve diventare squadra. La partita era nostra, dovevamo essere più attenti in campo».

CI SONO ANCORA MARGINI DI CRESCITA – «Sì, indubbiamente. Sono super contento però dobbiamo migliorare, lo sanno anche i muri di tutti gli stadi europei che prendiamo gol sulle ripartenze. Non è ammissibile prendere un gol così. Non voglio dilungarmi, perché sennò dico cose che non ho detto negli spogliatoi».

DYBALA – «I suoi compagni hanno dato tutto, ma lui accende: è la miccia. Si diverte, sta bene fisicamente e non vorrebbe mai uscire. Sono contento di averlo».

PARTITA – «Bisogna essere razionali, dovevamo far girare la palla e magari far correre chi era entrato. Non posso vedere difensori che vanno oltre la linea difensiva. Detto questo però i ragazzi però hanno ripreso una partita difficilissima. La squadra ha dimostrato che vuole far bene, sono veramente soddisfatto della loro prova».

SI ASPETTAVA QUESTO PORTO – «Ci aspettavamo questo, sapevamo che il Porto aveva grandissima qualità davanti mentre in difesa spesso sbagliavano appoggi. Per questo siamo andati a prenderli alti perché sapevamo che avrebbero commesso errori».

SHOMURODOV – «Gli è mancato solo il gol e mi è dispiaciuto perché è un ragazzo che si impegna tanto ma non è solo corsa, ha anche visione e tecnica».

COSA FA DOMANI A MEZZOGIORNO – «Niente, faccio allenamento (ride ndr)».