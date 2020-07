Ranieri: «Siamo in sintonia. Quagliarella una bandiera» – VIDEO

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa dopo il successo, in rimonta, della Sampdoria contro il Parma

«Mi piace il fatto di essere entrato in sintonia con i ragazzi, è una cosa di cui ho bisogno per dare tutto me stesso. La tensione era tanta, finire in B avrebbe cambiato la carriera a tutti: ci siamo messi in gioco. Dico grazie a tutti i ragazzi, dal Capitano fino ai più giovani. Quest’anno ci siamo trovati insolitamente con l’acqua alla gola. Io però credevo e tuttora credo nei miei ragazzi: qui c’è potenziale, ma dobbiamo sempre giocare al centouno per cento per dimostrarlo».