Ranieri: «Un altro anno di contratto si ma voglio garanzie sul futuro»

Ranieri ha parlato al termine della gara con il Milan persa per 4-1, un passivo pesante, tuttavia il focus rimane sul futuro

Ranieri ha parlato al termine della gara con il Milan persa per 4-1, un passivo pesante, tuttavia il focus rimane sul futuro.

GARANZIE SUL FUTURO – «Io ho un altro anno di contratto, non devo farlo per forza. Anzi, se fossi furbo, pretenderei un altro anno di contratto, ma prima voglio vedere che squadra potremo avere l’anno prossimo. Ferrero mi ha detto che cercherà di fare il possibile, perché è stato lui il primo a soffrire e non vorrà soffrire nuovamente la prossima stagione. Mi aspetto una Sampdoria giovane, con giocatori interessanti con un futuro: è stata la forza della Samp, ci sono stati tanti grandi giovani che sono diventati campioni e sono esplosi qui. Mi aspetto una cosa del genere, abbiamo parlato con Osti e Pecini e vedremo quello che si riuscirà a tirar fuori. So che qua non posso chiedere grandi campioni, ma qualcosa per poter puntellare bene questa rosa, sapendo che ci sarà da lottare anche il prossimo anno».