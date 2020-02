Ranking UEFA aggiornato: Italia al quarto posto, Juventus 5ª

Ranking UEFA aggiornato: Italia che rimane al quarto posto, mentre la Juventus è in quinta posizione davanti al City

Quarto posto per l’Italia, con la Francia ben lontana. Buon momento per il nostro paese a livello di ranking, con la Juventus in quinta posizione davanti al Manchester City.

Bene anche Roma e Napoli, rispettivamente in quindicesima e sedicesima posizione. Ecco il ranking UEFA per club:

1 – Real Madrid 134.000

2 – Barcellona 124.000

3 – Bayern Monaco 123.000

4 – Atlético Madrid 123.000

5 – Juventus 115.000

6 – Manchester City 112.000

7 – Paris Saint-Germain 102.000

8 – Liverpool 99.000

9 – Arsenal 91.000

10 – Manchester United 90.000

…

15 – Roma 79.000

16 – Napoli 77.000

36 – Lazio 41.000

49 – Inter 32.000

55 – Atalanta 29.500

81 – Milan 19.000

82 – Fiorentina 19.000

107 – Torino 13.587

108 – Sassuolo 13.587

109 – Sampdoria 13.587

Questo il ranking per Paese (top5):

1 – Spagna 98.997

2 – Inghilterra 87.748

3 – Germania 70.784

4 – Italia 67.939

5 – Francia 56.415