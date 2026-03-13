Ranking UEFA per il quinto posto Champions: Spagna saldamente seconda, Italia ormai quasi fuori dalla corsa

Ranking UEFA, volata per il quinto slot Champions: Spagna avanti, Italia vede sfumare le ultime speranze. I dettagli

Il turno di coppe europee appena archiviato rischia di aver compromesso in modo quasi definitivo la corsa della Serie A al quinto posto Champions per la stagione 2026/27. L’Italia, già costretta a inseguire Spagna e Germania nel ranking UEFA, la prossima settimana perderà con ogni probabilità l’Atalanta dalla Champions League, visto il pesantissimo 6-1 subito dal Bayern all’andata. Un’uscita che pesa doppiamente, perché la Champions è la competizione che garantisce il maggior numero di punti nel coefficiente stagionale.

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Restano dunque Europa League e Conference League come uniche strade per tenere vive speranze ormai ridotte al minimo. Servirebbero risultati eccellenti dalle italiane e, parallelamente, eliminazioni di club spagnoli e tedeschi ancora in corsa in Champions. Il meccanismo introdotto con il nuovo format UEFA premia infatti le due federazioni che totalizzano più punti complessivi nelle tre competizioni europee: un sistema che ha già consentito alla Serie A, due stagioni fa, di ottenere un quinto posto Champions aggiuntivo. Con il nuovo format a 36 squadre e girone unico, ogni risultato pesa, e la permanenza prolungata delle squadre italiane diventa fondamentale.

Il calcolo del ranking si basa sui punti ottenuti da ogni club: vittorie, pareggi, bonus per i passaggi del turno e per la posizione nella classifica unica UEFA. La Champions permette di accumulare fino a 29,5 punti, l’Europa League 23, la Conference 20,5. La somma dei punti raccolti da tutte le squadre di una federazione viene poi divisa per il numero di partecipanti: ecco perché ogni eliminazione anticipata è un danno doppio, mentre ogni percorso lungo aumenta le possibilità di scalare posizioni. In questo contesto, l’Italia ha ancora quattro squadre in corsa, ma parte nettamente dietro rispetto a Spagna e Germania.

La sconfitta dell’Atalanta rischia di essere il colpo più duro, perché riduce quasi a zero le possibilità di recupero. Per restare agganciati all’obiettivo servirebbe un miracolo sportivo dei bergamaschi al ritorno e, allo stesso tempo, qualche passo falso delle rivali di Liga e Bundesliga. Non aiuta il derby italiano tra Bologna e Roma in Europa League: una delle due avanzerà, ma l’altra uscirà, sottraendo punti preziosi alla media nazionale. Fondamentale diventa anche la qualificazione della Fiorentina in Conference League. La prossima settimana offrirà un quadro più chiaro, ma la sensazione è che la corsa al quinto posto Champions sia ormai appesa a un filo sottilissimo. Lo riporta Calcio & Finanza.

La classifica aggiornata dopo l’andata dei playoff di Champions League: