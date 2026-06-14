Moviola Germania Curacao: gli episodi dubbi del match diretto da Jayed, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

Moviola Germania Curacao: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro marocchino Jayed, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

PRIMO TEMPO

Il primo intervento vero è per catechizzare Locadia dopo 12 minuti per evitare interventi pericolosi. Poco dopo l’1-1 di Comenencia, Locadia entra in area e cade su spinta di Tah, non c’è assolutamente nulla da segnalare. Al 34′ Jayed dà un po’ di fastidio a Kimmich, quando il tedesco riceve palla gli è praticamente addosso. Sono 4 i minuti di recupero. Al 45+2 calcio di rigore: Nmecha sposta palla perfettamente, Bazoer interviener in tackle in netto ritardo, nessun dubbio. Il primo tempo si chiude con un dato curioso: è la Germania ad aver fatto più falli, 7 contro i 4 del Curacao.

SECONDO TEMPO

Al 67′ Leandro Bacuna mette il pallone in rete pur sapendo benissimo che l’azione è viziata da netto fuorigioco. Al 70′ rete di Brown su tocco lieve di Undav: valutata la posizione da un check, il tedesco è davanti a Leandro Bacuna solo per il braccio, pertanto il punto del 5-1 è assolutamente regolare. Extra-time di 5 minuti. Nonostante la differenza di valori e il punteggio dalle caratteristiche più che tennistiche, la gara è restata viva, non sono mancati i contrasti e la determinazione tedesca si evince dal numero finale di falli commessi: 18 da parte della Germania, 10 ad opera del Curacao.