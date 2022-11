Ranocchia: «Napoli? A gennaio vedremo se sarà in grado di arrivare in fondo e vincere»

Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, ha parlato della lotta allo scudetto nel campionato di Serie A. Le dichiarazioni

Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, ha parlato ad Assisi Sport.

SCUDETTO – «L’Inter si sta riprendendo in campionato, ma il Napoli di Luciano Spalletti, che ho avuto come allenatore, va davvero molto veloce. A gennaio vedremo se sarà in grado di arrivare in fondo e vincere. Simone Inzaghi è un bravo allenatore. Sono felice per il Monza, conosco l’allenatore Raffaele Palladino, ci ho giocato insieme, ha saputo ingranare la giusta marcia stupendo tutti, faranno bene, lui è bravissimo».