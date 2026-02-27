Connect with us
Rashford Barcellona, Flick accontentato? C’è la decisione sul riscatto dal Manchester United

3 ore ago

Rashford Barcellona, Flick accontentato? C’è la decisione sul riscatto dal Manchester United: delineato il futuro dell’attaccante inglese

Il futuro sportivo di Marcus Rashford sarà con ogni probabilità ancora a tinte blaugrana. Nel mese di luglio del 2025, l’attaccante si è trasferito al Barcellona con la formula del prestito, prevedendo uno specifico diritto di riscatto dal Manchester United fissato a circa trenta milioni di euro.

Come confermato dal giornalista Matteo Moretto tramite un aggiornamento pubblicato sul proprio profilo X, la squadra spagnola ha ormai preso una decisione. La dirigenza è pronta a esercitare questa opzione economica per acquistare l’atleta a titolo definitivo, assecondando così una priorità tecnica dell’allenatore Flick e societaria ampiamente ribadita in più occasioni nel corso degli ultimi mesi.

PAROLE – «Il Barcellona è molto vicino ad ingaggiare Marcus Rashford. È sempre stata una priorità sia per Flick che per il club, come abbiamo riportato negli ultimi mesi».

