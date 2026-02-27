Rashford Barcellona, Flick accontentato? C’è la decisione sul riscatto dal Manchester United: delineato il futuro dell’attaccante inglese

Il futuro sportivo di Marcus Rashford sarà con ogni probabilità ancora a tinte blaugrana. Nel mese di luglio del 2025, l’attaccante si è trasferito al Barcellona con la formula del prestito, prevedendo uno specifico diritto di riscatto dal Manchester United fissato a circa trenta milioni di euro.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Come confermato dal giornalista Matteo Moretto tramite un aggiornamento pubblicato sul proprio profilo X, la squadra spagnola ha ormai preso una decisione. La dirigenza è pronta a esercitare questa opzione economica per acquistare l’atleta a titolo definitivo, assecondando così una priorità tecnica dell’allenatore Flick e societaria ampiamente ribadita in più occasioni nel corso degli ultimi mesi.

El Barça está muy cerca de quedarse con Marcus Rashford.



Siempre ha sido una prioridad tanto para Flick como para el club, como hemos contado en estos meses. https://t.co/bh5JLZTWlJ — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 27, 2026

PAROLE – «Il Barcellona è molto vicino ad ingaggiare Marcus Rashford. È sempre stata una priorità sia per Flick che per il club, come abbiamo riportato negli ultimi mesi».