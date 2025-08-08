Raspadori Atlético Madrid, ci siamo: accordo a un passo con il Napoli. I dettagli. Secondo Marca, la trattativa per la cessione dell'attaccante è in dirittura d'arrivo. Il giocatore ha già comunicato l'addio ai compagni.

Raspadori Atlético Madrid, ci siamo: accordo a un passo con il Napoli. Secondo Marca, la trattativa per la sua cessione è in dirittura d’arrivo

Un addio che sembra ormai inevitabile, una nuova avventura in Spagna per ritrovare un ruolo da protagonista assoluto. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il trasferimento di Giacomo Raspadori dal Napoli all’Atlético Madrid è entrato nella sua fase finale. Dopo settimane di trattative, i due club sono a un passo dall’intesa, con il giocatore che, secondo le indiscrezioni, si starebbe già preparando a fare le valigie per raggiungere la corte del “Cholo” Simeone, desideroso di iniziare un nuovo, cruciale capitolo della sua carriera.



La svolta, dopo un’iniziale distanza tra la richiesta di 30 milioni di euro del Napoli e l’offerta di 20 dei colchoneros, è arrivata grazie alla disponibilità del club di De Laurentiis a concedere una forma di pagamento più flessibile. Un’apertura che ha accelerato bruscamente l’operazione, tanto che l’arrivo dell’attaccante a Madrid potrebbe concretizzarsi già la prossima settimana, in tempo per unirsi agli allenamenti con i suoi nuovi compagni. A spingere per questa soluzione è stato soprattutto lo stesso Raspadori. Consapevole che la trattativa era entrata nella sua fase decisiva, avrebbe già comunicato al suo entourage e ad alcuni compagni di squadra la sua imminente partenza, un segnale inequivocabile della sua volontà di cercare maggiore spazio in vista dei Mondiali del 2026.



Per l’Atlético Madrid, l’arrivo di Raspadori rappresenterebbe il settimo colpo di un mercato ambizioso. La dirigenza spagnola, con in testa il direttore sportivo Carlos Bucero, vede in lui il profilo perfetto per l’attacco di Simeone: un «attaccante moderno, con molta mobilità», capace di aggiungere qualità e “gerarchia”, nonostante i suoi 25 anni, a un reparto che punta a tornare ai vertici. I due scudetti vinti con il Napoli, sebbene con un ruolo non sempre da protagonista, sono considerati un’ulteriore garanzia della sua mentalità vincente. A Madrid, Raspadori troverà quella centralità che a Napoli, con l’arrivo di tanti campioni, rischiava di perdere.