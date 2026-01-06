Raspadori, quando la decisione definitiva sul ritorno in Italia? Intanto la Roma si cautela sondando due alternative

Raspadori, quando avverrà la decisione definitiva sul ritorno in Italia dell’attaccante azzurro. Intanto la Roma si cautela con queste due alternative

La caccia al rinforzo offensivo della Roma entra nella fase più calda. Nonostante le difficoltà ambientali e gli infortuni in difesa, la priorità della dirigenza giallorossa resta quella di regalare all’allenatore un attaccante versatile, capace di legare il gioco. Il nome in cima alla lista di Trigoria è sempre quello di Giacomo Raspadori. Il club capitolino continua a dialogare fittamente con l’entourage del jolly offensivo della Nazionale italiana. I contatti sono costanti, volti a tenere aperto un canale preferenziale che potrebbe trasformarsi in una trattativa chiusa nel giro di poche ore. Tuttavia, come spesso accade nel mercato di gennaio, le dinamiche di campo si intrecciano con quelle della scrivania. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

Il fattore Supercoppa: Simeone ago della bilancia

Il futuro di Raspadori è appeso all’esito della semifinale di Supercoppa Spagnola. L’attaccante è infatti attualmente a Jeddah con l’Atletico Madrid di Diego Simeone, che giovedì sfiderà i cugini del Real Madrid. La tempistica dell’affare dipende dal risultato del derby:

In caso di sconfitta dei Colchoneros, venerdì potrebbe essere il giorno della fumata bianca (o almeno della decisione definitiva), con il giocatore libero di trattare l’uscita anticipata.

dei Colchoneros, venerdì potrebbe essere il giorno della fumata bianca (o almeno della decisione definitiva), con il giocatore libero di trattare l’uscita anticipata. In caso di vittoria e accesso alla finale, ogni discorso slitterebbe inevitabilmente a dopo l’11 gennaio. La Roma attende, ma ha fretta.

Le alternative: Giovane e il “muro” Gudmundsson

Se la pista Raspadori dovesse complicarsi, la Roma non vuole farsi trovare impreparata. Sul taccuino del DS restano vivi due nomi, seppur con difficoltà diverse. Il primo è quello di Giovane, talento brasiliano del Verona che piace per prospettiva, ma per il quale il discorso è legato agli alti costi del cartellino e a una folta concorrenza internazionale. Molto più complessa, invece, la strada che porta ad Albert Gudmundsson. Il fantasista islandese, stella della Fiorentina, è considerato incedibile dal club toscano. La Viola, in piena corsa per i suoi obiettivi, sta facendo muro: strapparlo a Commisso a gennaio appare, ad oggi, un’impresa quasi impossibile.