ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Raspadori: «Che vittoria! Ital-Sassuolo? Dico questo su Scamacca e Berardi». Le dichiarazioni dell’attaccante neroverde

Giacomo Raspadori ha parlato a DAZN dopo la vittoria del Sassuolo sul campo dell’Empoli.

Le sue parole: «Fa veramente bene per il morale. Una vittoria importante su un campo difficile. Abbiamo fatto quello che volevamo e penso che sia una partita importantissima. L’1-2 è stato un bel gol, soprattutto perché è arrivato in un momento in cui stavamo soffrendo ed è stato molto importante. Tanta Nazionale nel Sassuolo? Abbiamo fatto un’ottima partita. Gianluca è entrato e si è fatto trovare pronto, Domenico ormai da due anni fa la differenza in ogni partita».