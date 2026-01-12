Raspadori, che intrigo di mercato! Altre 24 ore per decidere, ma ci pensa anche il Napoli! La mossa che ha indispettito la Roma

Raspadori, che intrigo di mercato! Il Napoli pensa al clamoroso ritorno: la mossa dei partenopei che ha indispettito la Roma

Quello che sembrava un affare in dirittura d’arrivo rischia di trasformarsi in una telenovela di mercato ricca di colpi di scena. Il futuro di Giacomo Raspadori è appeso a un filo sottilissimo che collega Madrid, Roma e, a sorpresa, Napoli. Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, le prossime 24 ore saranno decisive: la Roma ha fissato un ultimatum improrogabile. Il Direttore Sportivo Frederic Massara esige una risposta definitiva entro la giornata di oggi, stanco dei continui tentennamenti dell’attaccante dell’Atletico Madrid, che intanto il tecnico Diego Simeone continua a considerare nelle rotazioni, provandolo titolare per la sfida di Coppa del Re.

L’offerta giallorossa e i dubbi di Jack

A Madrid sono presenti gli agenti del giocatore per sciogliere le riserve. La proposta dei giallorossi è economicamente e tecnicamente solida: un ingaggio da 4 milioni a stagione e una formula di trasferimento (prestito oneroso a 2 milioni con riscatto a 18,5) che garantisce la permanenza futura nella Capitale. Massara ha assicurato che il riscatto verrebbe esercitato a prescindere, offrendo quella stabilità che l’ex Sassuolo cerca. Tuttavia, Raspadori prende tempo.

La tentazione del ritorno e il nodo cessioni

Dietro l’esitazione c’è il richiamo del cuore e la stima di Antonio Conte. Il Napoli sta valutando seriamente di riportare all’ombra del Vesuvio il protagonista di due scudetti recenti, venduto appena cinque mesi fa ai Colchoneros. Il tecnico salentino, alla ricerca di una punta versatile e di un trequartista, ha individuato in Raspadori l’elemento perfetto per alternarsi con l’esterno David Neres o per supportare i centravanti fisici come Romelu Lukaku e Rasmus Hojlund.

Il ds azzurro Giovanni Manna, però, ha le mani legate dal bilancio: per acquistare serve prima vendere. Gli indiziati al sacrificio sono Lorenzo Lucca, il gigante ex Pisa cercato da Benfica e Porto, o l’olandese Noa Lang, che ha mercato in Turchia. Raspadori aspetta i partenopei, relegando di fatto la Roma al ruolo scomodo di seconda scelta.