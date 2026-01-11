Raspadori Roma, oggi il giorno decisivo? L’ultimatum dei giallorossi: Massara ha già compiuto una mossa chiave. Il punto sull’affare

È arrivato il giorno del giudizio per il mercato della Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza capitolina ha deciso di porre fine ai tentennamenti: la trattativa per riportare in Italia Giacomo Raspadori deve chiudersi oggi, in senso positivo o negativo. Non c’è più spazio per le attese. Questo è il diktat condiviso dal vicepresidente Ryan Friedkin, presente a Trigoria, e dal responsabile del mercato Frederic Massara. L’obiettivo è evitare di inseguire una chimera per tutto il mese di gennaio, specialmente di fronte alle richieste esplicite dell’area tecnica.

L’allenatore Gian Piero Gasperini, infatti, non nasconde il proprio malumore. Il tecnico di Grugliasco, che aveva evidenziato le lacune della rosa già in estate, definisce la situazione fastidiosa. L’emergenza infortuni incombe: con il forfait del centrocampista scozzese Lewis Ferguson per l’ottavo di Coppa Italia contro il Torino, Gasperini rischia di dover lanciare nella mischia il giovanissimo Antonio Arena (16 anni) o di spremere ulteriormente Paulo Dybala, già utilizzato per 90 minuti contro il Sassuolo. Nonostante le difficoltà, i Giallorossi sono tornati al secondo posto e l’ambizione impone rinforzi immediati.

Massara ha già fatto la sua parte, strappando il “sì” dell’Atletico Madrid a Capodanno: prestito oneroso da 2,5 milioni, diritto di riscatto fissato a 19 milioni e una penale in caso di mancato acquisto a giugno. Al giocatore è stato offerto un quadriennale da 4 milioni netti a stagione. L’ex attaccante del Napoli, pur avendo aperto al trasferimento, sta prendendo tempo per valutare possibili rilanci dell’Atalanta o un ritorno in azzurro.

La Roma però non può più aspettare e valuta le alternative. Oltre a Andreas Schjelderup, piace sempre Federico Chiesa, mentre restano vivi i contatti per Robinio Vaz, attaccante del Marsiglia. Più complicata la pista che porta a Joshua Zirkzee: il Manchester United sembra aver chiuso le porte alla cessione, e servirebbe una presa di posizione forte dell’olandese per sbloccare l’affare.