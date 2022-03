Sassuolo, Carnevali: «Raspadori e Berardi? Disposto a parlare con tutti»

Raspadori Juventus, la rivelazione di Giovanni Carnevali. L’ad del Sassuolo parla del possibile futuro dell’attaccante

Negli studi di Sky Sport, l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato una lunga intervista. Il dirigente ha affrontato diversi temi di interesse in casa Juventus, da Raspadori a Berardi. Le sue parole:

RASPADORI E BERARDI – «Stanno bene in tante squadre. Vediamo cosa succederà, sono aperto a parlare con tutti».

DYBALA VIA A ZERO – «Mi dà fastidio l’idea di far andare via un giocatore a parametro zero e cerco di non farlo. Poi al Sassuolo valutiamo le varie situazioni, ma è importante capire se chi va via a zero può avere mercato o meno».

