Il manager del Chelsea è intervenuto al termine del match perso contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole in conferenza

Frank Lampard, manager del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko con il Bayern Monaco:

«Il livello del Bayern è fantastico, sono davvero forti. Chiaramente non sarebbe stata dura se fossimo stati perfetti, ovviamente non lo siamo stati. Non abbiamo dato del tu al pallone e la cosa mi ha deluso. Chiaramente non dobbiamo guardarci indietro ora, dobbiamo solo pensare a dove siamo e a ciò che siamo».