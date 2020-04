Ravanelli ricorda Fortunato: «Resterà per sempre nel mio cuore, non lo dimenticherò mai»

Fabrizio Ravanelli ha ricordato Andrea Fortunato nel giorno della sua scomparsa: le parole dell’ex attaccante bianconero

Fabrizio Ravanelli ha ricordato Andrea Fortunato, ex giocatore della Juve scomparso a 23 anni a causa della leucemia. Queste le parole dell’ex attaccante bianconero ai microfoni di Juventusnews24.com.

C’è un qualcosa che gli direbbe ora, un qualcosa che non è mai riuscito a comunicargli?

«Sì, c’è. Non sono riuscito ad andare al suo funerale perché ero in Nazionale. Volevo dirgli che mi dispiace di non essere riuscito a salutarlo per l’ultima volta, ma sono sicuro che lui avrebbe capito. Anzi, che avrebbe preferito così. Vorrei soltanto dirgli che resterà per sempre nel mio cuore e che non lo dimenticherò mai».