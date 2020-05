Rayden svela: «Morata avrebbe dato qualsiasi cosa per vincere la Champions con la Juve»

Marco Richetti, in arte Rayden, in esclusiva a #BEVIAMOCISU su JuventusNews24. La sua amicizia con Alvaro Morata

Marco Richetti, in arte “Rayden“, è un rapper torinese intimo amico di Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus. Ospite di #BEVIAMOCISU, la diretta di tutti i venerdì alle 19 sulla pagina Instagram di JuventusNews24, ha raccontato del suo straordinario rapporto con l’attuale centravanti dell’Atletico Madrid. Svelandoci dei gustosi retroscena.

ADDIO DALLA JUVE – «C’è un retroscena. La Juve avrebbe voluto riscattarlo quell’anno. Fece una grande offerta al Real Madrid che però non ne volle sapere. Poi la Juve prese Higuain e il resto è storia. I bianconeri fecero di tutto per tenerlo perché era si era creato un grande connubio. Ma poi per il discorso della recompra, il Real se l’è tenuto».

RETROSCENA CHAMPIONS E RITORNO A TORINO – «È venuto un paio di volte a Torino, ci siamo visti. E poi l’ho visto quando l’Atletico è venuto a giocare qui con la Juve. Mi ha anche lasciato la maglia che aveva indossato nella partita. Lui comunque a Madrid è a casa sua, si trova in una situazione ideale. Lui attira energia positiva, è fatto così. Alvaro di nuovo alla Juve? Io farei carte false, andrei a prenderlo a piedi in aeroporto. Però è dura. C’è da dire che lui è emotivamente legato alla Juve. Mi disse a una cena: “Io avrei dato qualsiasi cosa, anni di stipendio, per vincere la Champions con la Juve. È una cosa che avrei voluto regalare la Juve»