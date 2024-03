Razzismo Acerbi, l’avvocato Novazio: «Frasi antisportive»

Ai microfoni di Tuttosport, l’avvocato esperto di diritto sportivo Cristiano Novazio spiega i vari passaggi del caso Acerbi e cosa succederà dopo i fatti di Inter Napoli.

CASO ACERBI – «Innanzitutto bisogna sottolineare che, per applicare con il giusto rigore l’articolo 2 dello Statuto Figc e l’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva Figc in tema di lotta al razzismo e ogni forma di discriminazione, è stato stabilito che vale la percezione oggettiva dell’insulto senza alcuna valorizzazione dell’elemento soggettivo: è sufficiente che l’offesa sia in sé percepibile come razzista e discriminatoria»

RAZZISMO – «In questo ambito i criteri sono più rigidi, al contrario, per esempio, della condotta violenta dove, invece, rileva l’intenzione del giocatore di arrecare danno all’incolumità dell’avversario. Recentemente proprio con questa distinzione siamo riusciti a ottenere uno sconto di pena da tre a due giornate per un giocatore autore di una gomitata. Abbiamo dimostrato che non c’era intento lesivo e la condotta violenta è stata derubricata in gravemente antisportiva»