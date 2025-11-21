Real Madrid, Perez annuncia l’alleanza del futuro! Accordo con Apple per portare il metaverso nel calcio: nasce il progetto “Bernabéu Infinito”. Ecco cosa vuol dire

Real Madrid, Perez annuncia l’alleanza del futuro! Accordo con Apple per portare il metaverso nel calcio con il progetto “Bernabéu Infinito”

Come riportato da AS, Florentino Pérez ha ufficializzato un’alleanza strategica con Apple per traghettare il Real Madrid e il nuovo Santiago Bernabéu nel futuro digitale. L’obiettivo è ambiziosissimo: permettere ai tifosi di tutto il mondo di vivere le partite nel metaverso, come se fossero fisicamente seduti sugli spalti.

L’idea, annunciata già durante l’assemblea dei soci, ha preso forma negli ultimi mesi e ora è pronta a diventare realtà. In una dichiarazione rilasciata alla rivista GQ, il presidente delle merengues ha spiegato la visione del progetto: «Stiamo lavorando insieme a un progetto che inseguo da molti anni: permettere a qualsiasi tifoso di vivere l’emozione del Bernabéu come se fosse qui, allo stadio. Sarà come aprire le porte dello stadio a tutto il pianeta, senza limiti e con una qualità tecnologica che segnerà un prima e un dopo nel mondo dello sport».

Il quotidiano ricorda come il Real Madrid abbia già una struttura interna dedicata all’innovazione tecnologica. Si tratta della Direzione di Trasformazione, reparto che dipende direttamente dal direttore generale José Ángel Sánchez. Da questa divisione è nato il progetto RM Next, focalizzato su digitale, metaverso e nuove forme di interazione globale con i tifosi.

È tuttavia Pérez in prima persona a supervisionare i negoziati con Apple per realizzare quello che all’interno del club chiamano “Bernabéu Infinito”, un’esperienza totalmente immersiva che potrebbe rivoluzionare il modo di vivere il calcio. L’idea è offrire posti virtuali differenti, dalla prima fila alle curve, a miliardi di persone simultaneamente. Per farlo, le partite dovranno essere riprese con telecamere a 360°, in aggiunta alle classiche in uso per le trasmissioni televisive.

In questo modo, chi accederà al metaverso del Real Madrid potrà vivere la partita come se fosse seduto accanto a un tifoso realmente presente al Bernabéu. In tempo reale, senza limiti geografici, con una qualità tecnologica che punta a segnare una nuova era nel mondo dello sport.

