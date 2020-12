David Alaba si allontana dal Real Madrid: eccessive le richieste del difensore del Bayern Monaco. Spunta il Paris Saint-Germain

David Alaba lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione a seguito del mancato raggiungimento dell’accordo per il rinnovo di contratto.

Come riportato da AS, nel futuro del difensore non ci sarà il Real Madrid: sono state ritenute eccessive le pretese economiche di Alaba, ora vicino al Paris Saint-Germain.