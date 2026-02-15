Real Madrid, Arbeloa esce allo scoperto su Mbappé: come sta l’attaccante francese e quando potrà tornare in campo

Real Madrid, Arbeloa ha svelato così le condizioni di Kylian Mbappé: come sta l’attaccante francese e quando tornerà in campo

Il conto alla rovescia per le notti europee è iniziato e il Real Madrid si appresta a sfoderare la sua arma più letale. Dopo l’assenza a scopo precauzionale nell’ultimo turno di Liga contro la Real Sociedad, i tifosi merengues possono tirare un sospiro di sollievo: Kylian Mbappé è pronto a riprendersi il centro della scena.

A confermarlo senza giri di parole è stato Álvaro Arbeloa. L’ex terzino destro della Casa Blanca, oggi allenatore, ha voluto spegnere sul nascere ogni allarmismo riguardante le condizioni fisiche del suo numero 9.

Le parole del tecnico: gestione oculata

Intervenuto in conferenza stampa, Arbeloa ha chiarito le motivazioni che lo hanno spinto a tenere a riposo il fuoriclasse francese nel weekend: “Non volevamo rischiare contro la Real Sociedad. Kylian Mbappé sarà pronto a iniziare martedì contro il Benfica”. Una gestione delle risorse lucida e mirata, tipica di chi conosce le insidie di una stagione logorante. L’esclusione in campionato, dunque, non era figlia di un infortunio grave, ma di una precisa strategia per preservare l’integrità del giocatore più esplosivo della rosa in vista dell’impegno ben più gravoso in Champions League.

Obiettivo Benfica: Mbappé guida l’assalto

Martedì sera, il Real Madrid affronterà i portoghesi del Benfica in una sfida che non ammette passi falsi. Per scardinare la difesa lusitana, Arbeloa ha bisogno della versione migliore di Mbappé: l’attaccante francese sarà la punta di diamante del tridente madrileno.

Il suo rientro dal primo minuto cambia radicalmente il piano partita: con le sue accelerazioni e la capacità di finalizzare da ogni posizione, Mbappé è l’uomo chiamato a fare la differenza nelle notti che contano. Il Real Madrid è avvisato, il Benfica pure: la stella è tornata e ha fame di gol europei.