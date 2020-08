Real Madrid, Areola ritorna al Psg dopo la stagione in prestito in Spagna

Il Real Madrid ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale il ritorno del portiere Areola al Paris Saint-Germain

Il Real Madrid ha comunicato sul proprio sito la fine del prestito di Areola. Il portiere francese tornerà quindi al Paris Saint-Germain. Ecco il comunicato ufficiale del club spagnolo:

«Il Real Madrid comunica ufficialmente che ha finalizzato la cessione del giocatore Alphonse Areola. Il club vuole ringraziare Areola per il suo impegno, la sua professionalità e il suo comportamento esemplare durante questa stagione e gli augura le migliori fortune per questa sua nuova tappa della carriera. Il club vuole ringraziare anche il Paris-Saint-Germain per l’opportunità di aver potuto contare su Areola».