Real Madrid, Morientes consiglia Xabi Alonso: «Meglio puntare su Garcia. Endrick? Da mandare in prestito» e c’è l’interesse della Serie A

Le parole di Fernando Moriente, leggenda del Real Madrid, sul ballottaggio tra Gonzalo Garcia e Endrick per l’attacco delle Merengues

Fernando Morientes, leggenda del Real Madrid, ha detto la sua sul futuro dell’attacco blanco, indicando a Xabi Alonso una scelta netta: puntare su Gonzalo Garcia e mandare in prestito Endrick, ancora acerbo per i ritmi e le pressioni del Bernabéu.

Intervistato dal programma spagnolo El Partidazo de COPE, l’ex bomber ha elogiato Garcia, autore di tre gol nel Mondiale per Club, tra cui la rete che ha eliminato la Juventus: «Mi ha davvero colpito Gonzalo – ha dichiarato – è una bellissima notizia per il Real. I giovani devono sudarsi il posto, e lui sta facendo esattamente questo».

Morientes ha sottolineato come la crescita di Garcia dovrebbe far desistere il Real dal cercare alternative costose sul mercato: «Se davvero si stava pensando a Budimir o a Vlahovic, bisognerebbe investire molto. Invece Gonzalo si sta ritagliando spazio e ha già fatto la differenza. È sicuramente la rivelazione di questo Mondiale per Club».

Il pensiero va poi a Endrick, il talento brasiliano da poco arrivato a Madrid: «Lo manderei in prestito per permettergli di giocare con continuità. Così anche Gonzalo potrebbe assumere quel ruolo che era stato pensato per lui».

In questo senso, una possibilità concreta è emersa nelle ultime settimane: secondo quanto riportato da AS, la Juve avrebbe già fatto un sondaggio per prendere Endrick in prestito, nella speranza di valorizzarlo in Serie A. Un’operazione che potrebbe convenire a tutte le parti coinvolte, permettendo al giovane classe 2006 di crescere senza pressioni e al Real di non ostacolare l’ascesa di Garcia.

Sabato, intanto, il 21enne sarà ancora titolare nei quarti contro il Borussia Dortmund. Con Mbappé ed Endrick non al meglio, il presente è suo.