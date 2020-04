Real Madrid, Bale: «Quarantena rigida, non possiamo nemmeno uscire»

Gareth Bale, esterno del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di BT Sports. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus

«Tutti vogliamo giocare di nuovo, ma la cosa più importante è farlo in sicurezza. Non vogliamo tornare troppo presto. Tutto deve essere fatto in sicurezza».

RIPRESA – «A tutti manca il calcio e tutti vogliono giocare, ma ci sarà il momento. La cosa più importante è stare bene».

QUARANTENA – «Penso che in Spagna la quarantena sia stata molto rigida. Non possiamo uscire a fare una passeggiata o fare sport. Ma questi sono sacrifici necessari».